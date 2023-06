Diables rouges – Sentiment partagé pour Jérémy Doku : "J’aurais pu faire mieux"

Après le partage entre les Diables rouges et l’Autriche, Jérémy Doku est venu évoquer la rencontre au micro de Lancelot Meulewaeter.

"J’ai un sentiment mitigé, on a bien joué, mais ils ont marqué très tôt dans le match et on a dû courir derrière le score, a-t-il commencé à expliquer. Nous étions en difficultés sur les longs ballons, dans les duels, et après ce but, je crois qu’on a un peu baissé les bras. Notre réaction n’a pas été bonne. On aurait dû faire mieux. Mais dès qu’on a commencé à jouer, on a vu qu’on les mettait en difficulté. Après notre égalisation, on a eu les occasions pour inscrire le deuxième but, mais on ne l’a pas fait, c’est dommage."

L’ailier droit a également évoqué sa prestation individuelle. "J’ai beaucoup couru, mais j’aurais pu faire mieux, notamment au niveau de la dernière passe : les centres devant le but, mes choix… Si j’améliore cela lors du prochain match, on mettra plus de buts. Nous avons eu les occasions pour mettre ce deuxième but, moi aussi, c’est dommage de n’avoir pas réussi à le mettre au fond."