Diables Rouges - Sebastiaan Bornauw avant d'affronter l'Allemagne : "Je pense être proche d'une place de titulaire"

Après leur victoire (0-3) face à la Suède en match qualificatif pour l'Euro 2024, les Diables Rouges disputeront mardi un match amical en Allemagne, à Cologne. Sebastiaan Bornauw se prêtait ce dimanche aux activités médias.

"On est très content avec les trois premiers points pris en Suède. On a fait le job, on est tous content. On a un nouveau groupe, un nouveau cycle. On peut toujours faire mieux, mais je trouve qu'on a très bien commencé. On a vu une équipe sur le terrain, tout le monde était là l'un pour l'autre. On a marqué trois buts et on a gardé le zéro. On ne peut rien reprocher à la défense, qui a livré un bon match vendredi", introduit le grand défenseur de Wolfsburg.

"La Suède est une bonne équipe. C'est sûr que l'Allemagne est une des plus grandes nations au monde. On va jouer là-bas qui plus est. Ce sera un grand test, certainement. L’Allemagne reste l’Allemagne. Ce sera un match difficile. Il n’y a pas vraiment de match amical face à l’Allemagne", poursuit celui qui a évolué à Cologne.