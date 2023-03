Diables Rouges - Roméo Lavia : "Kevin De Bruyne est un leader naturel, je suis très heureux de le retrouver"

Ce mercredi, Roméo Lavia a effectué sa première véritable apparition face à la presse belge. Le jeune homme de 19 ans est sélectionné avec les Diables Rouges pour la première fois. On a pu faire connaissance avec le médian de Southampton avant qu’il ne parle de quelques équipiers sous la vareuse nationale.

Le néo-Diable a aussi été interrogé sur Kevin De Bruyne, qu’il a fréquenté à Man City : "C’est un leader naturel dans sa manière de jouer et de s’exprimer dans le groupe. D’autres joueurs sont des leaders, ils forment un noyau pour guider le groupe. J’ai une bonne complicité avec lui, il a aidé lors mon intégration à City. Je m’entends bien avec, c’est une bonne personne. Il m’a beaucoup aidé en dehors et sur le terrain. Je suis très heureux de le retrouver. J'avais gagné la KDB Cup à l'époque. Kevin était là, mais aussi Pep Guardiola. Retrouver Kevin, on peut dire que c'est le destin."

"Je m’entends bien en dehors du terrain avec Amadou Onana. C’est un très bon joueur, ce serait un plaisir d’être à ses côtés sur la pelouse. C’est aussi spécial de débuter avec Johan Bakayoko. On s’est connu via un préparateur physique à 13 ans, on a beaucoup travaillé ensemble. On travaillait chaque été pour essayer d’entamer la saison de la meilleure des manières. J’étais très jeune, mais j’avais pris conscience de mes qualités. Le talent n’est pas suffisant, j’ai commencé à bosser en plus donc. Mon profil ressemble un peu à celui d’Axel Witsel. Par les qualités défensives et au ballon. C’était un exemple mais pas spécialement un idole. Je n’ai pas spécifiquement d’idole en réalité. J'ai beaucoup appris avec Fernandinho à City par exemple", conclut-il.