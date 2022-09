Diables Rouges : Roberto, où vas-tu ? Où allons-nous ?

Par ses choix, et par sa communication. Après avoir utilisé Dendoncker comme défenseur central à trois reprises, on pensait que le trio Vertonghen-Alderweireld-Dendoncker était le bon, en vue du Qatar, et poursuivrait sa période de rodage lors des deux derniers matchs. Or, c’est Zéno Debast (18 ans) qui a été préféré au milieu d’Aston Villa, déclaré en " moindre forme " par le sélectionneur. Mais pourquoi ne pas profiter de ces deux matchs pour lui donner du temps de jeu et de la confiance, comme il le fait avec Eden Hazard, lui aussi en manque de rythme et privé de temps de jeu en club ? Et lorsque Martinez déclare que Debast est "la trouvaille " principale de ce rassemblement et qu’il est satisfait de ses deux prestations, ça pique un peu aux oreilles vu la responsabilité du jeune anderlechtois sur les buts de Moore et van Dijck encaissés par Thibaut Courtois.

Il me laisse perplexe lorsqu’il dit " On s’est créé les meilleures occasions ", " Eden a été bloqué plusieurs fois mais il n’a pas arrêté d’essayer ", " Romelu Lukaku reste notre N9 mais Michy Batshuayi remplit bien son rôle à chaque fois qu’on lui demande " (alors qu’on le remplace dès la mi-temps), " on a fait des choix et cela nous apporte des informations précieuses pour la suite ",… Autant de déclarations étonnantes ou de formules qui paraissent un peu creuses.

La carte rouge (certes exagérée) prise par Roberto Martinez en fin de rencontre face au Pays de Galles et son absence sur le banc aux Pays-Bas laissent également une image quelque peu ternie de celui dont l’aura et le prestige étaient au zénith au retour de la Coupe du Monde 2018, une magnifique médaille de bronze autour du cou.