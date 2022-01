Diables Rouges : Roberto Martinez se dit "ravi" d’accueillir Thomas Vermaelen dans son staff

Thomas Vermaelen a officiellement raccroché ses crampons de joueur pour enfiler ceux d’entraîneur adjoint. Il devient un des assistants de Roberto Martínez dans le staff des Diables Rouges. En fin d’année 2021, le sélectionneur fédéral avait vu partir Shaun Maloney vers le club écossais d’Hibernian. Thomas Vermaelen aura donc pour mission de combler ce vide.

Roberto Martínez se réjouit particulièrement de l’arrivée de Vermaelen dans le staff des Diables Rouges :"L’expérience qu’il a acquise au cours de sa carrière exceptionnelle en club et chez les Diables Rouges sera un énorme atout pour notre staff technique. Son rôle récent et ses performances en équipe nationale pendant l’EURO, faciliteront son introduction au groupe lors du stage du mois de mars. Sa connaissance du groupe et son enthousiasme pour le coaching, démontrés lors de la formation d’entraîneur des Diables Rouges organisée par l’URBSFA, permettront une transition naturelle de joueur des Diables Rouges à entraîneur des Diables. Nous sommes ravis".