Diables rouges : qui succédera à Roberto Martinez ? Andrea Pirlo parmi les candidats

Les candidatures au poste de sélectionneur des Diables rouges doivent arriver dans les bureaux de l’Union belge pour ce lundi 10 janvier. On apprend de sources italiennes qu’Andrea Pirlo a envoyé son CV.



Pour rappel, la fédération cherche un entraîneur avec l’expérience internationale nécessaire au plus haut niveau, un serial winner et un expert tactique doté de qualité de management. L’ancien génial milieu de terrain n’est évidemment pas le seul sur les rangs mais il coche pas mal de cases. Son passage à New York City, où il a bouclé sa carrière, lui a permis de perfectionner son Anglais.



Thierry Henry paraît très bien positionné. Il recueille pas mal de suffrages, notamment auprès des joueurs. Lukaku, Alderweireld ou Openda ont validé le profil de l’actuel T2. Titi connaît désormais le nom d’au moins un de ses concurrents en la personne d’Andrea Pirlo. Hervé Renard, sélectionneur de l'Arabie saoudite, serait également intéressé.