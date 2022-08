Diables Rouges : qui a fait le meilleur choix lors de ce mercato ?

Dans le Top 3 de Clément Tainmont, on retrouve Romelu Lukaku : "Forcément ! C'est le fer de lance de cette équipe nationale. C'est sur lui que vont se reposer les attentes. Quand il est en pleine possession de ses moyens, ça déroule. Sur ses premiers matchs, on l'a retrouvé revigoré par l'entente avec Lautaro Martinez et par l'amour du public."

En 2, on retrouve un certain Charles De Ketelaere : "La Gazzetta dello Sport a titré : 'Un magicien à San Siro'. Il a éclaboussé de son talent et de sa classe la rencontre face à Bologne. C'est un très bon choix de carrière pour lui. Il va avoir l'occasion de jouer la Ligue des Champions. Il est au contact de très grands joueurs qui ont beaucoup de vécu. Il y a du Kevin De Bruyne quand je le regarde. Je suis admiratif."

Lois Openda complète le podium : "Il a le profil adéquat pour Kevin De Bruyne. Face à Rennes, il a réalisé un match complet. J'ai observé son jeu et il est fait pour cette équipe nationale. On a Michy, Benteke, Origi mais lui, il va amener quelque chose en plus."

Pascal Scimè a lui aussi placé Romelu Lukaku en tête de son Top 3 : "J'attends juste son examen de passage et ce sera la Ligue des Champions. Il va peut-être marquer 20-25 buts en Serie A. Mais en Ligue des Champions, on ne veut pas qu'il devienne le Zlatan Belge. Avec l'Inter, c'est un mariage de raison. C'est un excellent choix. Et je suis persuadé qu'il ne retournera pas à Chelsea."

Charles De Ketelaere fait lui aussi partie du classement de notre journaliste : "Il va prendre une autre dimension à l'AC Milan. S'il avait signé à la Juve, j'aurais été plus sceptique. Mais là, il est fait pour Pioli. Il doit un peu muscler son jeu. En Italie, on le compare à Kevin De Bruyne, mais gaucher."

Enfin, Pascal Scimè a opté pour Dries Mertens : "Parce qu'il a dû faire un choix, et sans doute le choix le plus important pour soigner sa sortie. Et surtout, il joue son va-tout pour la Coupe d'Europe. Dans sa tête et dans ces clubs-là, le salaire est proportionnel au statut. En Turquie, il va être au centre du projet. Il doit retrouver de la constance et son coup de rein, mais moi j'y crois."