Diables Rouges : quelle sélection pour la Ligue des Nations ?

Ils étaient 27 en mars pour disputer 2 rencontres. Il y a donc fort à parier qu'ils seront encore plus nombreux à être appelé pour les 4 rendez-vous de juin. Combien ? 30, 32, 35 joueurs...histoire de brasser large, car on voit mal en cette fin de saison un joueur très sollicité par son club disputer tout ou partie de 4 rencontres supplémentaires en 12 jours. Pas impossible non plus que certains ne viennent que pour disputer 2 matchs avant d'être relâchés par le coach.

Autre fait dont il faut tenir compte c'est la participation de Thibaut Courtois, Eden Hazard (qui est enfin de retour) et Divock Origi à la finale de la Ligue des champions. Une finale disputée au Stade de France le 28 mai - càd à peine 6 jours avant le prestigieux et toujours attendu Belgique-Pays-Bas (sold out). Quoique pour Courtois, rien n'est impossible d'autant que Thibaut et le derby des Pays Plats ça lui parle !

Le retour d'Eden

Pour le reste, prenons le dernier match à enjeu disputé par les Diables au Pays de Galles en novembre dernier. Dans cette sélection figuraient des joueurs comme Sambi Lokonga, Theate, Faes, Van Zeir, De Ketelaere. Tous devraient encore en être. Comme Eden Hazard qui vient de rejouer en Liga (pour la 1e fois depuis le 19 février). Sevré de matchs pendant près de 3 mois, Eden a besoin de jeu, de matchs, de bonheur, de gazon. Cette sélection de juin arrive à point nommer pour lui permettre de retrouver ce qui fait de Hazard un joueur d'exception...le plaisir.