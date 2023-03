Diables rouges : que peut-on attendre de cette première sélection de Tedesco ?

Vu l’importance du match en Suède, il est peu probable que Tedesco laisse sur le flanc ses joueurs les plus expérimentés. Et donc les plus âgés. Au-delà des incontournables Courtois, De Bruyne, Lukaku on retrouvera en principe des piliers comme Vertonghen (surtout vu l’absence définitive de Alderweireld), Castagne, Carrasco, Witsel, Batshuayi, Trossard.

Il y aura du neuf malgré tout et des confirmations. Au rayon de ces dernières Onana, Vanaken, Theate, Debast, Openda étaient à la Coupe du monde. Ils seront là ce vendredi. Et côté nouveauté me direz-vous ? Tout le monde attend avec impatience la première sélection de Roméo Lavia. Il a épaté depuis le début de saison à Southampton. L’absence de Tielemans ne peut que conforter l’arrivée du Bruxellois. Johan Bakayoko s’est aussi mis en évidence aux Pays-Bas avec le PSV. Yari Verschaeren est en train de refaire surface à Anderlecht mais sa dernière apparition sous le maillot national date d'il y a un an. Alors, autre élément...Tedesco tiendra-t-il compte des Espoirs qui ne veulent pas se voir "dépouiller" de leurs meilleurs éléments ? Les hommes de Mathijssen préparent l'Euro de juin. Un tournoi majeur.