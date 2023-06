Diables Rouges – Quatre nouveaux venus dont Bodart : découvrez la sélection de Tedesco pour affronter l’Autriche et l’Estonie

Après un premier rassemblement réussi au mois de mars, la deuxième sélection de Domenico Tedesco était attendue. Avec la probable présence de plusieurs Diables Rouges à l’Euro U21, le sélectionneur avait la possibilité de (re) lancer certains éléments. Dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2024, la Belgique jouera contre l’Autriche le samedi 17 juin avant de se déplacer en Estonie le mardi suivant.

Le moins que l’on puisse dire c’est que le sélectionneur continue de surprendre. Ainsi, Arnaud Bodart, Ameen Al-Dakhil, Olivier Deman et Mike Tresor fêteront leur première sélection. Ces quatre joueurs profitent notamment des absences de Bakayoko, De Ketelaere, Debast et Lavia retenus pour l’Euro U21.

Ce ne seront pas les seules absences notables. Entre blessures ou relative méforme, d’autres Diables Rouges manquent à l’appel. À commencer par Koen Casteels, remplacé par Arnaud Bodart. "Il est blessé, Bodart était sur notre liste et c’est un gardien très intéressant" précisait Tedesco. Parmi les autres noms manquants on soulignera également ceux de Dries Mertens et Thorgan Hazard. "Nous suivons Mertens mais j’ai privilégié Tresor que j’ai hâte de connaître. Tandis que Hazard ne joue pas beaucoup. Mais, la porte n’est pas fermée pour eux" a tenu à rassurer le sélectionneur.

Parmi les cadres plus récents, pas de trace d’Amadou Onana et Leandro Trossard également. "Trossard a subi une petite opération tandis qu’Onana est légèrement blessé, précisait le coach avant d’évoquer le cas de Jan Vertonghen, repris malgré un manque de matchs depuis plusieurs semaines. "Ce n’est pas la meilleure situation mais c’est un grand professionnel. Je parle avec lui tous les jours car il s’entraîne ici à Tubize." Finalistes de la Ligue des Champions ce samedi, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne seront, eux aussi, bien dans le groupe belge. "Ils ne se joindront pas à nous dès lundi mais je compte sur eux. Ce sont des matchs importants pour nous."

Enfin, Domenico Tedesco a abordé le cas de Toby Alderweireld, champion avec l’Antwerp ce dimanche. "Il m’a dit qu’il ne voulait pas revenir ce mois-ci, on verra dans le futur. J’ai essayé de le rappeler. Il a pris sa retraite internationale, c’était sa décision malheureusement mais la porte est toujours ouverte pour lui" se projetait l’entraîneur.

Avec ses nouvelles têtes, la Belgique de Tedesco devrait encore afficher un nouveau visage le samedi 17 juin face à l’Autriche. Soir de première au Stade Roi Baudouin pour notre sélectionneur national.