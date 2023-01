Diables Rouges : pourquoi est-ce si difficile de trouver un successeur à Martinez ?

Qui sera le prochain sélectionneur des Diables Rouges ? Dans le regard sport du 8/9, Lise Burion fait le point sur ce qu’on peut appeler le feuilleton de ces dernières semaines.

En 2016, Roberto Martinez était arrivé deux semaines après le départ de Marc Wilmots. Les Diables ont été éliminés au Qatar il y a un mois et demi. La date butoir pour déposer sa candidature à la succession est passée depuis deux grosses semaines. Roberto Martinez, lui, a déjà trouvé de l’embauche au Portugal. Chez nous, on ne voit toujours rien venir.

Une "task force" a pourtant été formée pour réfléchir au successeur idéal. Une tâche d’autant plus compliquée qu’on cherche deux postes, donc deux salaires : un directeur technique et un sélectionneur. Jusque là, c’est Roberto Martinez qui occupait les deux fonctions.

De nombreux noms ont déjà été cités un peu partout : Hervé Renard, Andrea Pirlo, Claude Puel, Thierry Henry, Louis Van Gaal, Frankie Vercauteren, Michel Preud’Homme… Mais ce dernier ne semble pas intéressé, et la rumeur Frankie Vercauteren, avec qui les contacts s’étaient intensifiés récemment pour le poste de directeur technique a l’air de se compliquer. Et les profils qui intéressent le plus les joueurs sont des profils qui n’ont pas postulé. Or théoriquement, l’Union belge choisira quelqu’un ayant déposé une candidature.

Rien de tout cela ne dégage une grande sérénité. Pourtant le prochain match des Diables a lieu dans deux mois. Reste la piste du roi Philippe, qu’on a vu à l’œuvre le temps d’une vidéo avant le mondial, mais elle ne devrait pas avoir de suite.