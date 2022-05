Diables Rouges – Philippe Albert sur la sélection : "Origi et Benteke n’ont pas encore dit leur dernier mot"

Notre consultant Diables Rouges, Philippe Albert, réagit à la sélection des Diables Rouges pour les matches de Nations League.

"Je vois deux surprises dans cette sélection, les présences d’Amadou Onana et Loïs Openda", analyse à froid Philippe Albert. "Openda est repris au contraire de Christian Benteke et Divock Origi, qui sont pourtant des habitués des sélections de Roberto Martinez. Loïs peut probablement apporter de la vitesse mais je trouve que devant, depuis des années, on a tout ce qu’il faut avec les Lukaku, Batshuayi et Benteke. C’est vrai que les statistiques d’Openda dans le championnat des Pays-Bas sont très bonnes. Mais on a vu que Cyriel Dessers avait lui aussi de très bonnes stats là-bas et quand il est arrivé chez nous, à Genk, ça n’a pas été. Je me méfie toujours de ces statistiques hollandaises. C’est un championnat beaucoup plus naïf que le nôtre. Loïs Openda a certaines qualités, mais de là à en faire un International, j’ai mes doutes".