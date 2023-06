Diables Rouges - Philippe Albert : "Ca n’a pas été transcendant du début à la fin... mais ce n'est pas un drame"

La Belgique a été tenue en échec par l'Autriche lors de la 3e journée du groupe F des qualifications pour l'Euro 2024 (1-1), samedi à Bruxelles. Les Autrichiens restent leaders, avec 7 points devant les Diables Rouges, qui comptent quatre points en deux sorties. Suivent la Suède avec 3 points, l'Estonie et l'Azerbaïdjan avec une unité.

"Ca n’a pas été transcendant du début à la fin car il y a eu du déchet à tous les niveaux durant la première demi-heure. Défendre à 3 et faire rentrer Timothy Castagne dans le milieu, ça n’a pas fonctionné. On a souffert car les Autrichiens étaient bien organisés et jouaient assez vite vers l’avant. Le pressing était constant, on n’a pas su s’en défaire. On a retrouvé un jeu offensif avec beaucoup d’occasions en deuxième période. Le partage est mérité sur l’ensemble du match. L’Autriche a mal géré ses efforts physiques. Il faisait très lourd. La manière dont ils ont joué en première mi-temps, c’était impossible de tenir le coup tout le match", analyse Philippe Albert.

"Il y a eu un changement tactique de la part de Domenico Tedesco à la pause. On est revenu à un quatre arrière plus classique. Les flancs étaient alors plus productifs et il a fallu inclure Romelu Lukaku dans les mouvements, ce qui n’arrivait pas en première période. Ce n’est pas un drame. La saison est longue pour tout le monde. Il a innové. Il s’est rendu compte qu’il s’était trompé. L’erreur est humaine. Si ça avait marché, on aurait crié au génie", poursuit notre consultant.