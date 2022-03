Diables Rouges - Orel Mangala : "J'ai un profil différent, je vais essayer d'apporter ma plus-value"

Les Diables Rouges affronteront amicalement l'Irlande samedi 26 puis le Burkina Faso mardi 29. L'occasion de voir des visages moins connus, comme celui d'Orel Mangala.

Le médian de 24 ans, formé à Anderlecht et porteur de la vareuse de Stuttgart, avait été appelé en équipe nationale l'an dernier, mais il avait dû renoncer suite à une blessure.

"Je ressens beaucoup de fierté, cette sélection est une récompense pour le travail fourni. Ma blessure de l'an dernier m'a donné envie de revenir plus fort. J'étais très stressé durant l'annonce de la sélection. Je n'ai pas suivi en direct, j'ai attendu que mes amis m'écrivent pour me le dire. C'était mon anniversaire ce jour-là en plus. J'ai un profil différent de ceux du noyau, je vais essayer d'apporter une plus-value afin de pouvoir revenir. Peu importe la difficulté de la situation, il ne faut jamais rien lâcher. Il faut avoir un plan et toujours avancer. Pour m'accueillir, on m'a fait un petit bizutage", sourit-il.