Diables Rouges - Orel Mangala : "Encore monter en puissance pour m'installer durablement dans l'équipe"

"Il y a énormément de joueurs de qualité dans ce noyau, notamment au milieu. On doit montrer sa motivation et montrer qu’on est prêt. J’ai toujours eu un rôle de leader dans mes équipes précédentes, j'essaie de faire pareil ici. Amadou Onana et Kevin De Bruyne, avec qui j'avais joué en Allemagne, sont absents. J'espère que ça augmente mes chances d'être aligné. Mes qualités ? Je suis calme au ballon, toujours disponible et j'essaie de jouer vers l'avant", a poursuivi Mangala, qui possède l'avantage de pouvoir communiquer en français, en anglais et en allemand avec le sélectionneur Domenico Tedesco.

"Je pense avoir montré de belles choses face à l'Allemagne. J'ai déjà joué en 6 par le passé, pas de souci si je dois le faire chez les Diables également. Durant ma formation à Anderlecht, j'étais plutôt un numéro 10. Très technique, je n'aimais pas les duels. J'ai commencé à jouer plus bas en Allemagne, en gagnant plus de duels. Je progresse maintenant sur ce point en Angleterre. Je n’ai pas l’impression de souffrir d’un manque de considération. Je n’y regarde pas trop pour être franc. Je fais ce que je dois sur le terrain et ça s’arrête là", a-t-il conclu.