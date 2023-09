Diables Rouges – Onana satisfait de la prestation face à l'Estonie : "Ce soir on a montré les réelles qualités que l’équipe possède"

Après la prestation plus que moyenne en Azerbaïdjan, la Belgique s’est rassurée en déroulant face à l’Estonie. Une victoire 5-0 qui a fait du bien au moral. Amadou Onana est revenu sur la prestation des Diables Rouges au micro de Lancelot Meulewaeter : "Je pense que l’objectif a été atteint. On a été un peu critiqué pour la prestation en Azerbaïdjan. Je pense que ce soir on a montré les réelles qualités que l’équipe possède. Je suis très content du résultat".

Associé à Youri Tielemans en Azerbaïdjan, Amadou Onana avait cette fois Orel Mangala à ses côtés et a rapidement trouvé ses repères : "Je pense que ça s’articule très bien comme vous l’avez vu ce soir. Le coach m’a demandé de rester en pointe basse et lui plus haut en 8. Je pense qu’on a bien combiné, on s’est bien trouvé entre les lignes. Je suis très à l’aise avec lui aussi".

Un match face à l’Estonie, c’est presque l’assurance d’un but de Romelu Lukaku et ça a encore été le cas puisque le meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges a inscrit son quatrième doublé face aux Estoniens : "Je pense que c’est un soulagement pour toute l’équipe. Rom travaille beaucoup avec le ballon mais aussi sans. C’est un finisseur hors norme donc on est très content de l’avoir et ça fait plaisir de le revoir marquer des buts. Et je lui souhaite le meilleur à l’AS Rome".

Un autre homme a été très actif : Jérémy Doku. Le nouveau Cityzen était cependant déçu de ne pas avoir été décisif, mais sa prestation était bonne pour Onana : "Je suis très satisfait de sa performance. A chaque fois qu’il a eu le ballon, il a essayé de créer du danger. Il a un peu manqué de réussite dans le dernier geste. Mais je suis très content de sa performance parce qu’il a amené le danger".

Et les deux hommes vont se retrouver en championnat lors des matchs entre Everton et Manchester City : "C’est sûr qu’on va devoir se croiser et pendant ce match-là je ne lui donnerai rien".

Une nouvelle fois, Onana a récupéré le brassard de capitaine en fin de rencontre et il prend de plus en plus ses marques dans ce rôle : "Je pense que je m’y habitue petit à petit. C’est bien de le recevoir en fin de match. Ça me donne une petite rythmique. Ça me fait plaisir. Ça prouve une certaine confiance par rapport à mes équipiers, mais aussi de la part du staff".