Diables Rouges : "On peut dormir une cinquantaine d’années avant d’avoir un nouveau De Bruyne"

Vincent Langendries était l’invité du Facebook Live en préface de La Tribune ce lundi soir. Il a répondu à de nombreuses questions des internautes notamment sur la lutte pour le titre, sur Anderlecht, le rachat du Standard et nous en avons profité pour évoquer les Diables rouges avec le commentateur et journaliste de notre rédaction.

Roberto Martinez révélera sa sélection pour les deux prochains matches amicaux (Irlande et Burkina Faso) ce vendredi. Le sélectionneur a déclaré qu’il ne reprendrait pas de joueur ayant déjà 50 capes. Vincent fait partie de ceux qui pensent qu’elle ne devrait pas contenir de grosse surprise : "Quand on regarde les joueurs que Martinez a déjà appelés sous ses ordres, il y a énormément de joueurs qui ont moins de 50 capes. On va donc écarter une dizaine de cadors, de cadres, parmi les plus prestigieux bien sûr. Pas de De Bruyne, de Hazard, de Lukaku, ni Courtois, Alderweireld… N’en demeure pas moins qu’il y en a quelques-uns qui ont un peu de back ground chez les Diables. Ils seront là. Il y a des blessés aussi. Castagne, revient d’une opération et ne sera sans doute pas présent. Il y a quand même pas mal d’interrogations autour des blessés mais ça donnera, je pense, une équipe qui ne nous surprendra pas beaucoup."

Vincent Langendries est plutôt favorable à cette décision de laisser les cadres au repos, y compris Eden Hazard et Romelu Lukaku en manque de temps de jeu dans leur club. L’occasion de découvrir qui possède une âme de leader parmi les plus jeunes également, pour commencer à préparer l’avenir.

Youri Tielemans est déjà un leader dans la génération entre les cadres et les tout jeunes. "Il est un leader naturel. Mais Martinez veut en découvrir parmi la génération d’après. Un nom me revient c’est celui d’Arthur Theate. Il n’a pas froid aux yeux ni sa langue en poche."

Tielemans, le nouveau De Bruyne ? "On peut dormir une cinquantaine d’années avant d’en avoir un autre. Je ne suis pas sûr que j’en verrai un deuxième comme celui-là. On a une chance énorme d’avoir un joueur de ce talent-là, que l’on nous envie à travers le monde. Mais pour moi ce n’est pas du tout le même profil de joueur. Mais je dirais qu’il n’y en aura pas de nouveau De Bruyne."