Diables Rouges : "On avait tous envie que Doku marque pour conclure sa prestation"

Comme le veut la tradition, l’équipe a qualifié ce match en un seul mot. Pour Joachim Mununga, cette rencontre était un "cadeau". Et pour cause : "Je dis ça parce que c’était l’anniversaire du sélectionneur, la 150e cap de Vertonghen. C’était cadeau aussi parce qu’on a eu droit à un show de Doku et parce que ceux qui ont beaucoup de crédit comme Lukaku, Doku ou encore Vertonghen ont déroulé. Grosse prestation, c’est cadeau."

Il ajoute : "Confirmation de la première mi-temps avec Mangala qui a été très bon, au même titre qu’Onana. Juste un petit point d’attention à bien définir leurs rôles. Il en faudra un qui accepte d’être porteur d’eau parce qu’on ne peut pas avoir deux joueurs qui se dédient à la tâche offensive. Il me semble qu’Orel aujourd’hui a bien rempli son rôle. Content de voir Openda rentrer au jeu. Content de voir qu’un De Ketelaere respire à nouveau la finition qu’il a et le sang froid."

"Et je terminerai par Lukaku parce qu’il a été stratosphérique. Il a été Lukaku comme on le connaît. Son premier but c’est classique Lukaku. On lui donne le ballon, il garde sa verticalité, il arrive à couvrir le ballon. Ce Lukaku-là, je pense qu’il y a beaucoup d’équipes qui rêveraient de pouvoir avoir un pivot de cette qualité-là. Donc aujourd’hui grosse prestation des Diables Rouges."

Un avis élogieux à propos de notre numéro 9, partagé par Christine Schréder. "Quand il marque à hauteur de l’entrée du rectangle, c’est la zone où on l’adore, c’est là qu’il est le plus fort. Sur le second il ne regarde même pas le but. J’ai une intuition aussi sur le fait qu’avec Romelu Lukaku, dès le départ de la Coupe du monde, elle ne se serait pas passée comme ça, que c’était lui le pion essentiel qu’il fallait absolument avoir sur cette Coupe du monde. Heureusement, il y en aura d’autres des grands tournois avec lui."