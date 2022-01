Thomas Vermaelen n’a pas été prolongé au Vissel Kobe. Son aventure japonaise s’est donc achevée en décembre. Le défenseur central n’a pas trouvé d’offres intéressantes pour réussir à allier ses envies sportives, ses contraintes familiales et ses prétentions financières.

Et c’est vrai qu’après être passé par l’Ajax, Arsenal, le Barça et l’AS Roma… On imagine que Thomas Vermaelen n’allait pas accepter n’importe quoi et à n’importe quel prix.

Lui qui a prouvé l’été dernier qu’il avait encore sa place dans le onze de Martinez, aurait rêvé de terminer sa carrière lors de la Coupe du monde au Qatar mais ce ne sera donc pas le cas, du moins comme joueur.

L’Union Belge a d’abord acté la fin de carrière internationale de Vermaelen. Le compte Instagram des Diables Rouges a publié une photo de Thomas Vermaelen, avec un commentaire limpide "MerciThomas" et "Hasta la Vista Verminator"… Un mot en espagnol pour inviter Thomas à rejoindre un autre Espagnol, dans le staff des Diables. Quelques minutes plus tard l’Union Belge a envoyé un communiqué officialisant l’arrivée de Vermaelen comme T2 de Martinez.