Diables rouges : Nacer Chadli est sceptique, "je me suis fait à l’idée que c’était peut-être fini pour moi"

Nacer Chadli ne s’attend pas à être appelé par le nouveau sélectionneur des Diables rouges Domenico Tedesco. A 33 ans, l’ailier de Westerlo sait qu’il a beaucoup donné à notre équipe nationale et est conscient que les plus jeunes ont la priorité.

"Il y a un groupe assez jeune, je suis de la génération un peu plus âgée, je me fais à l’idée que c’est peut-être fini pour moi", répondait-il samedi soir à Pierre Deprez à propos d’une éventuelle convocation de la part de Domenico Tedesco.

Sélectionné pour la première fois en équipe nationale en 2011, Chadli a collectionné 66 caps et renseigne 8 buts et 9 assists avec les Diables rouges. Son dernier match en sélection remonte à juillet 2021. Il avait alors joué 4 minutes face à l’Italie en quart de finale de l’Euro.

Buteur samedi soir lors de la victoire de Westerlo face à l’Union (4-2), Chadli contribue à la réussite de son équipe avec 5 buts en 16 matches de championnat. Les Campinois sont 6es de Pro League avec 42 points, en pleine course pour la qualification aux playoffs 2 et non loin de la 4e place.