Diables Rouges : Mike Trésor songe à quitter Genk et n'a pas reparlé de sa non-sélection avec Domenico Tedesco

Le Genkois a aussi été questionné sur la fin de saison de son équipe : "La gestion des émotions a été compliquée. C'est difficile de laisser le match contre l’Antwerp de côté. On peut être fier de ce qu’on a montré, on doit essayer de mettre ça de côté et aller vers l’avant. La saison a été longue. J'ai su me reposer un petit peu donc ça va physiquement. J'ai les meilleures statistiques des joueurs du noyau cette saison ? Vous me l'apprenez. Je ne ressens pas une pression supplémentaire, ça prouve que je peux être fier de ce que j'ai fait cette saison. A moi de garder ce niveau et d'essayer de l'élever."

"Après une belle saison, pour le club et pour moi, ce serait logique qu’il y ait de l’intérêt. On doit voir tous les éléments puis choisir ensemble. Quel championnat me tente ? Je n’y ai pas encore réfléchi pour être franc", a indiqué celui qui habite non loin de Tubize, où se situe le centre d'entrainement des Diables. "Ca fait très plaisir car j'ai joué ici également. Quelques images du passé reviennent à l'esprit."