Diables Rouges : Lukaku, Batshuayi et Vertonghen présents à l'entrainement, à 3 jours de Belgique-Autriche

Ce mercredi matin, les 25 Diables Rouges étaient présents sur la pelouse d’entrainement du Basecamp tubizien pour la troisième séance de ce deuxième rassemblement de l’année 2023. Un large soleil était encore de la partie.

Romelu Lukaku et Michy Batshuayi, arrivés à Tubize plus tard que les autres puisqu’ils ont encore joué le week-end dernier, le premier en finale (perdue) de Champions League et le deuxième en finale (gagnée) de Coupe de Turquie, ont rejoint le groupe. Jan Vertonghen, qui s'entrainait individuellement depuis lundi, a aussi réintégré le groupe. Il a participé aux exercices d'échauffement inauguraux avant de s'écarter des autres joueurs. La situation du Diable le plus capé de notre pays reste un peu inquiétante donc.

Rappelons que la Belgique accueillera, dans le cadre de sa campagne qualificative pour l’Euro 2024, l’Autriche samedi (au Stade Roi Baudouin) avant de se rendre en Estonie trois jours plus tard.