Diables rouges, Loïs Openda : "Succéder à la "Génération dorée" est un honneur mais aussi un stress"

Avec un très joli 18/18, les U21 belges, cad les "Diablotins" de Jacky Mathijssen sont tout proches d’une qualification pour le prochain Euro en 2023, lui-même qualificatif pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

"Attention, l’année passée, avec une équipe encore plus talentueuse on était à deux doigts de la qualification puis on a été battus par deux équipes moins fortes et on n’est pas passés. Mais ici, il nous reste 1 point à aller chercher au Danemark, fin mars. On a un super groupe, avec une très bonne ambiance, on est tous de bons copains, avec beaucoup de talent et une vraie ambition d’aller au bout".

Si je dois choisir entre faire banquette au Qatar, être titulaire à l’Euro U21 ou jouer aux JO 2024, je choisis….les trois !

Le problème, c’est que Roberto Martinez semble avoir exclu d’encore intégrer de nouveaux U21 chez les A. Le stage de mars par exemple ne sera accessible qu’à ceux qui ont déjà presté pour les Diables. Il est donc peu probable que les talents que sont Loïs Openda, Amadou Onana et autre Yorbe Vertessen fasse partie de l’aventure au Qatar.

"Dommage ! C’est évidemment un rêve pour tout jeune footballeur. Mais si j’y vais, que je ne joue pas du tout et que ça m’empêche de participer à l’Euro 2023 avec les U21, ça ne va pas non plus. Parce qu’un Euro, et bien sûr aussi des JO, ça attire les regards et les recruteurs, c’est important dans une jeune carrière. En ce qui concerne le stage de mars, c’est normal que Roberto Martinez veuille que nous restions avec Jacky Mathijssen parce que notre match au Danemark est capital pour notre qualification pour l’Euro 2023".