Diables rouges : Loïs Openda et Amadou Onana, qui sont les deux nouveaux venus dans la sélection belge ?

Loïs Openda et Amadou Onana seront les deux nouvelles têtes présentes au rassemblement des Diables en vue des quatre rencontres de Nations League au programme de la Belgique entre le 3 et le 14 juin. Respectivement âgés de 22 et 20 ans, l’attaquant et le milieu défensif se sont distingués avec leurs équipes respectives cette saison et ont tout fait pour mériter cette sélection, qui était attendue.

"Ils sont nouveaux chez les Diables mais pas en équipes nationales. Ils suivaient leur propre chemin chez les jeunes avec notamment une qualification avec les U21. On les suivait et on pense que c’est le bon moment de les intégrer", a expliqué Roberto Martinez en conférence de presse mercredi.