Diables Rouges - Loïs Openda : "Ce n'était pas le Club Med sous Martinez, mais des règles vont changer sous Tedesco"

Qui dit nouveau coach, soit Domenico Tedesco, dit nouvelle redistribution des cartes chez les Diables Rouges. Loïs Openda, un des joueurs qui pourrait en profiter et obtenir davantage de temps de jeu.

"Le premier contact avec le sélectionneur s’est bien déroulé. On s’était déjà appelé quelques jours avant la sélection. On a eu un premier meeting d’équipe lundi soir, l’entraineur a expliqué ce qu’il voulait qu’on fasse, ce qu’il attendait de nous. Le message est bien passé je pense. Il veut gagner des matches, faire en sorte que l’équipe grandisse. Il souhaite poursuivre sur le bon élan insufflé depuis quelques années et être un groupe solide. Il voudra qu’on soit agressif, qu’on accroche les deuxièmes ballons. C’est un coach qui sait ce qu’il veut, il a ses ambitions. On n’a pas de discussion spécifique, c’était simplement une réunion de groupe. Il a son avis sur l'état d'esprit qu'on doit afficher et sur la manière dont on doit évoluer pour livrer une belle campagne qualificative. Je suis convaincu du projet qu'on aura avec le nouveau coach. Je sais que ça ira", a indiqué l’attaquant.

Et d’ajouter : "Durant la discussion, il a expliqué que des choses allaient changer, que le passé appartenait au passé. On doit regarder de l’avant et avoir de nouveaux objectifs. Je trouve que cette discussion doit rester à l’intérieur du groupe, mais ce n'était pas le Club Med sous Roberto Martinez. Mais certaines règles vont changer, oui."