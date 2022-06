Diables Rouges : les Pays-Bas, ces chers frères

Ce match nul à Paris le 13 juin 1998, marque alors le début d’une série (toujours en cours) de 8 rencontres sans défaite face aux Bataves. Une série faite de 2 victoires (en amical à Eindhoven 1-0 en 2004 et à Bruxelles 4-2 en 2012) et de 6 partages dont les deux derniers duels (1-1 en novembre 2016 et octobre 2018). Huit rencontres dont la plus spectaculaire restera assurément celle disputée à Rotterdam un soir de septembre 1999. Un match nul…pas si nul. Résultat un festival de buts (5-5) que personne n’a oublié. Strupar (2 buts), Wilmots, Emile M’Penza, Bart Goor d’un côté. Edgar Davids (2 buts) et Patrick Kluivert (3 buts) de l’autre. Un match fou et une propagande pour le foot.

Au-delà des souvenirs, la Belgique va enchainer au Qatar un 5e tournoi majeur consécutif. Les Pays-Bas eux sortent d’une période difficile. L’après finale de coupe du monde perdue en 2010 a été compliquée à digérer. Certes les Bataves auront atteint les ½ du mondial 2014 mais ils auront surtout manqué l’Euro 2016 et la coupe du monde 2018. Les Pays-Bas sont d'ailleurs toujours en convalescence, sortis au stade des 1/8e de finale lors du dernier Euro. Bref des résultats en dents de scie.