Diables Rouges : les 7 dates clés de Dries Mertens qui fête ses 35 ans

Dries Mertens aime marquer pour l’entrée en lice des Diables Rouges en Coupe du Monde. Mais marquer un but décisif, il adore. Le 18 juin 2018, quasiment quatre ans jour pour jour après son premier but en Coupe du Monde, l’attaquant de poche remet ça et ouvre le score dans un match fermé face au Panama.

Sa reprise de volée est un des plus beaux buts de la compétition. Mertens débloque une nouvelle fois la situation et place la Belgique sur de bons rails pour la suite du match et du tournoi. Les Diables Rouges s’imposent 3-0 contre les Panaméens.