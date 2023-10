Diables Rouges : les 6 certitudes de Domenico Tedesco

Le numéro 1 théorique dans la cage belge reste Thibaut Courtois. Le portier du Real Madrid est un des meilleurs gardiens du monde. Blessé actuellement, et en revalidation pour minimum encore six mois, l’ancien gardien de Chelsea ou du Racing Genk est parti au clash face au sélectionneur, mais également face au reste du groupe. Pas encore de discussion prévue pour tenter de désamorcer la situation.

En attendant un éventuel rabibochage, la hiérarchie est claire : Koen Casteels est le deuxième gardien des Diables. Matz Sels, titulaire en Estonie et en Autriche, constitue lui la doublure de la doublure. Thomas Kaminski et Arnaud Bodart arrivent ensuite.

Les choses sont globalement claires en défense également. Hormis le match aller face aux Autrichiens où un Jan Vertonghen en manque de rythme avait été remplacé par Leander Dendoncker, le quatuor arrière est identique. Timothy Castagne et Arthur Theate font le job sur les côtés, reste la question persistante autour de Wout Faes, l’élément le plus en difficulté dans notre assisse défensive. Le joueur de Leicester City reçoit la confiance du sélectionneur, de moins en moins celle de nombreux observateurs.

Derrière ceux-là, Ameen Al-Dakhil (six minutes contre l’Autriche, 32 en Estonie), Zeno Debast (six minutes à domicile contre les Estoniens) et Olivier Deman (deux minutes en Estonie), à gauche, ont obtenu quelques miettes. Zinho Vanheusden est de retour, mais il n'a pas encore pu regoûter aux joies du terrain. A droite, il n’y a même plus de concurrent direct pour Timothy Castagne dans le noyau. A moins qu’Hugo Siquet ne soit considéré comme le substitut… auquel on permet d’aller chercher du temps de jeu chez les Espoirs.