Diables Rouges - Leandro Trossard : "Un nouveau départ pour moi aussi... j'espère avoir plus de temps de jeu"

Suite du rassemblement des Diables Rouges, à deux jours de l’affrontement en Suède, et suite des activités médias. Leandro Trossard s’est présenté face à la presse ce mercredi.

"Ce rassemblement, c’est un vrai nouveau départ. Un nouveau coach et un nouveau staff. Tout le monde a envie de se montrer. Il y a de l'enthousiasme. C’est un nouveau départ pour moi aussi. J’espère avoir plus de temps de jeu que par le passé. Tout ça apporte une nouvelle dynamique dans le groupe. Avec le coach, on n’a pas encore parlé de mon rôle. Il voudra qu’on mette beaucoup d'intensité et de pression pour récupérer le ballon haut. Je ne sais pas si je vais débuter un match, deux ou aucun. Tout ça va dépendre du système et des choix du coach. On doit travailler sur la tactique. Techniquement, on est une excellente équipe", raconte le droitier de 28 ans.

Un Leandro qui occupe la tête de la Premier League. "Je suis très content d’être arrivé à Arsenal. L'intégration a été ultra rapide. C'est une super étape pour ma carrière. Le groupe est très fort, la saison est incroyable. Aller chercher le titre, ce serait génial, un véritable accomplissement", glisse-t-il.

Kevin De Bruyne a récemment été nommé capitaine. "Il a tellement d’expérience, il est ici depuis longtemps. Il va pouvoir encadrer de nombreux joueurs", résume Trossard. Avant d’être interrogé sur l’absence de Bryan Heynen, du Racing Genk, dans la sélection : "Il livre une super saison. C'est un des meilleurs joueurs en Belgique. Il sera peut-être repris lors d’un prochain rassemblement..."

En guise de conclusion, Trossard est revenu sur la retraite d'Eden Hazard, son concurrent direct : "On est tous très heureux de ce qu'il a apporté à l'équipe nationale. C'est dommage qu'il ne soit plus là. On va essayer d'évoluer du mieux possible sans lui."