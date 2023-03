Diables rouges – La Suède devant un solide défi : "La Belgique reste probablement la favorite"

Comme pour la Belgique, le début des éliminatoires de l’Euro constitue un nouveau départ pour la Suède, qui a manqué la Coupe du monde et a été reléguée en Ligue des Nations.

"Nous sommes confrontés à un défi de taille", a avoué Janne Andersson, le sélectionneur de l’équipe nationale suédoise, jeudi. "Il y a des équipes plus que valables dans ce groupe, mais la Belgique reste probablement la favorite si l’on se réfère aux dernières années et à son classement FIFA. Nous savons donc que nous aurons affaire à une équipe forte. Il suffit de regarder les noms de leur sélection. De plus, il y aura certainement un désir de revanche après l’élimination au Qatar."

Pour autant, il ne considère pas la Suède étant sans chance. "Nous voulons aller à l’Euro. Pour les battre, nous devrons le faire à la manière suédoise. Jouer en équipe avec beaucoup de courage et d’audace."