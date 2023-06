Diables Rouges : la sélection de Domenico Tedesco attendue pour 16h

Domenico Tedesco annoncera ce mardi sa sélection pour les matches de qualification pour l'Euro 2024 du samedi 17 juin contre l'Autriche à Bruxelles et du mardi 20 juin face à l'Estonie à Tallinn. Le sélectionneur dévoilera le nom des joueurs à 16h00, dans les locaux de la fédération belge de football (RBFA).

Jacky Mathijssen annoncera ensuite sa sélection pour l'Euro espoirs qui débutera le 21 juin et se déroulera jusqu'au 8 juillet en Roumanie et en Géorgie. Les deux sélectionneurs devront s'entendre, puisque plusieurs joueurs éligibles en espoirs pourraient être emmenés par Domenico Tedesco chez les Diables Rouges.

Zeno Debast, Roméo Lavia, Johan Bakayoko et Charles De Ketelaere ont notamment été cités dans la présélection des Diablotins pour l'Euro. Or, ils faisaient partie de la sélection de Tedesco en mars, aux côtés d'autres joueurs éligibles comme Loïs Openda, Amadou Onana et Arthur Theate. Arthur Vermeeren et Maxim De Cuyper faisaient également partie de la préselection de Mathijssen, mais pas Jérémy Doku qui devrait jouer avec les seniors.

Le rassemblement des Diables Rouges débutera la semaine prochaine à Tubize et marquera la fin de la saison footballistique. Romelu Lukaku (Inter) et Kevin De Bruyne (Manchester City) pourraient rejoindre le groupe un peu plus tard, car ils disputent encore la finale de la Ligue des champions à Istanbul samedi soir.

Pour son premier rendez-vous en tant que sélectionneur, Domenico Tedesco avait séduit avec une victoire 0-3 en Suède fin mars pour les qualifications de l'Euro, suivie d'une victoire 2-3 en match amical à Cologne contre l'Allemagne, qui sera hôte de l'Euro 2024. Le match contre l'Autriche sera le premier match à domicile de Tedesco, au cours duquel un "adieu au Diable" sera organisé pour Eden Hazard. Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne seront également honorés pour leur 100e sélection.