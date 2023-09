Diables Rouges : "La non-sélection d’Hugo Cuypers, un choix incompréhensible en Flandre"

Ce lundi, les Diables Rouges se réunissent pour la première fois à Tubize cette année, en vue des deux matches de qualifications pour l’Euro 2024 qui les attendent le 9 et le 12 décembre.

En Flandre, la non-sélection d’Hugo Cuypers par Domenico Tedesco est une réelle surprise. "C’est la réelle surprise de cette sélection, le reste n’est pas surprenant. Cuypers marque chaque semaine et il n’est toujours pas repris. On se demande pourquoi il n’est pas là car les autres attaquants ne sont pas en grande forme du tout." Il termine, "on peut se demander quand est-ce qu’il sera repris alors ? Peut-être jamais, que peut-il faire pour y arriver. C’est un choix un peu incompréhensible."