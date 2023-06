Diables rouges : la Belgique de Tedesco vise un trois sur trois contre l’Autriche (direct vidéo 20h15)

Après leur belle victoire en Suède (0-3), les Diables rouges de Domenico Tedesco affrontent l’Autriche ce samedi soir avec l’intention d’enchaîner face à son deuxième plus grand rival dans le groupe qualificatif en vue de l’Euro 2024.

Victorieux pour ses deux premiers matches officiels, Domenico Tedesco va connaître son baptême de feu en Belgique face à une équipe autrichienne qu’il ne faudra pas résumer à sa star David Alaba. Lors du dernier Euro, elle avait tenu l’Italie en échec avant de craquer en huitièmes de finale.

Cette rencontre sera l’occasion de voir des changements par rapport au dernier rassemblement. Pour des raisons différentes, plusieurs joueurs susceptibles de jouer tels que Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere, Zeno Debast ou Thomas Meunier ne sont pas présents, tout comme Dries Mertens et Thorgan Hazard. À l’inverse, Michy Batshuayi, Hans Vanaken, Leander Dendoncker et Jérémy Doku, habitués de l’équipe nationale et absents en mars, sont bien là.

La rencontre sera également l’occasion de rendre hommage à Eden Hazard, qui a pris sa retraite internationale.