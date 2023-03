Diables Rouges - Koen Casteels avant d'affronter l'Allemagne : "C'est ma deuxième maison... le match sera plus difficile qu'en Suède"

Thibaut Courtois rentré en Espagne, c'est Koen Casteels qui va défendre la cage des Diables Rouges lors du match amical de mardi soir en Allemagne, à Cologne.

"L'Allemagne, c'est ma deuxième maison. Ca fait douze années que je suis dans ce pays. Je trouve ça très chouette d’affronter mon deuxième pays. Je connais le stade, des adversaires, etc. On me connait et on me reconnait ici", introduit le gardien de Wolfsburg.

"Les Allemands ont beaucoup de qualités. Ils ont du talent un peu partout. Ca joue bien au football. Je pense que le match sera plus difficile que celui en Suède. On doit essayer d’appliquer le plus rapidement possible les consignes du coach : jouer en bloc, presser l’adversaire assez haut. La motivation de l'équipe doit être au maximum. On a un nouveau coach et beaucoup de choses à améliorer. A nous d'utiliser ce match pour progresser et mettre en pratique ce que le coach demande. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans le groupe, mais ils apprennent vite", poursuit-il.

Le gardien a également abordé sa situation ‘derrière’ Thibaut Courtois : "On n’a pas encore parlé des rôles avec l’entraineur. Mon but, c’est surtout de donner le maximum en club. Je suis bloqué par Courtois ? J’ai 30 ans, ce n’est pas une situation nouvelle pour moi. Je dois rendre le choix du coach le plus difficile possible. Je veux malgré tout jouer un maximum de matches. Quand on voit les prestations de Thibaut, il faut cela dit avoir énormément de respect."