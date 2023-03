Diables Rouges : Kevin De Bruyne choisi comme capitaine, deux vice-capitaines également nommés

La première apparition de KDB chez les Diables remonte au mois de mai 2010. Il suit la rencontre face à la Bulgarie depuis le banc avant de disputer ses premières minutes trois mois plus tard face à la Finlande (défaite 1-0). De Bruyne en équipe nationale, c'est 97 caps pour 25 buts inscrits et... 46 passes décisives distillées. Un joueur sensationnel, hors-normes, avec un caractère bien trempé aussi. En témoigne notamment sa prise de bec avec Toby Alderweireld après le but de Michy Batshuayi contre le Canada durant la Coupe du monde 2022.

Le médian de Manchester City est âgé de 31 ans. En octobre dernier, il a terminé à la troisième position du célèbre Ballon d'Or.