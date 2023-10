Diables Rouges - Jérémy Doku : "Je suis plus fort depuis mon passage à City... ce transfert a mis une bonne pression sur moi"

Et d'ajouter : "Je suis tout le temps à l’affût, j’essaie de prouver des choses chez les Diables. Ce transfert a mis une bonne pression sur moi, je dois prouver que je joue dans une des meilleures équipes au monde. J’ai évolué comme joueur car c’est beaucoup plus facile quand tu es entouré par des grands joueurs comme à City. Pep Guardiola est là pour me mettre dans les meilleures conditions. Je suis plus fort tactiquement et dans mes prises de décisions."

"La première place du groupe est très importante pour moi. Ca va être très difficile, mais on veut gagner contre l'Autriche. Le groupe est en forme, on est prêt pour ce match. Pour être franc, je me sens mieux sur le flanc gauche, j’ai l’impression d’être plus imprévisible en jouant de ce côté-là. Le chouchou du public belge ? Prendre la place d’Eden Hazard dans le cœur des fans, c’est très difficile. Je veux juste être moi-même. Les supporters sont gentils et m’apprécient", a-t-il conclu.