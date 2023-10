Diables Rouges - Jan Vertonghen : "Nos jeunes joueurs sont magnifiques... le futur de l'équipe nationale s'annonce radieux"

Et d'ajouter : "Se battre à dix contre onze en fin de match contre l'Autriche, c'est bien pour l'esprit d'équipe. On a dû se battre jusqu'à la fin, même si ce n'est pas ce qu'on a souhaité vu qu'on a mené 0-3. On veut naturellement gagner notre groupe. Notre équipe possède beaucoup de vitesse et des qualités pour jouer un football de transition. On doit jouer en bloc et utiliser notre vitesse, comme sur le premier ou le troisième but vendredi soir. On a su basculer vers un autre système. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de points positifs. Nos attaquants sont les premiers défenseurs… et inversement. Amadou Onana a livré un bon match même s’il doit encore apprendre des choses comme tout jeune joueur. Il ne doit pas perdre son agressivité. On a montré des choses fantastiques selon moi. On doit bien sûr parfois travailler notre construction."

"Il y a toujours moyen de faire mieux, mais les jeunes progressent très bien. Je trouve qu'ils sont magnifiques, le futur de l'équipe nationale s'annonce radieux. Ils sont à l'écoute, c'est enrichissant. On a par exemple eu une chouette discussion avec Mandela Keita dans l'avion du retour d'Autriche. On a parlé durant trente minutes de mon expérience en Premier League, de son parcours, etc. Les jeunes écoutent notre expérience et nos conseils. Jérémy Doku ? C'est un talent spécial, il peut devenir un des meilleurs ailiers du monde. Il est incroyable, tout comme sa progression. Le regarder est un vrai divertissement, mais pas uniquement. Regardez son assist pour Romelu Lukaku sur le troisième but", a également indiqué Jan Vertonghen.

Avant de conclure sur une question liée à Domenico Tedesco. "Il est très fort tactiquement. On change de système en cours de match. Il est très direct dans sa communication, il indique clairement ce qu'il veut. Il a compris ce dont l’équipe a besoin. Il adopte la bonne manière de travailler. Il dit les choses qui vont et celles qui ne vont pas."