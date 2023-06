Diables Rouges : Jan Vertonghen, inquiétude justifiée ou gestion maitrisée ?

Samedi soir, face à l'Autriche, les Diables Rouges vont entamer leur diptyque de juin face à l'Autriche. Une rencontre qualificative pour l'Euro 2024. Tandis qu'on peut imaginer la présence de Timothy Castagne (à l'arrière droit), de Wout Faes (dans la charnière centrale) et d'Arthur Theate (à l'arrière gauche) en défense, un point d'interrogation difficile à quantifier plane au-dessus de la tête de Jan Vertonghen.

Le gaucher totalise 154 sélections pour 147 caps, occupant les premiers rôles de notre sélection noire-jaune-rouge depuis une défaite face au Portugal (1-2) en juin... 2007. 16 années, une éternité. Il a presque tout connu : les défaites frustrantes, les victoires plantureuses, le brassard, la troisième place lors de la Coupe du monde 2018 ou la claque lors du Mondial quatre ans plus tard. Professionnel, consciencieux, toujours sobre et courageux, il a de l'expérience à revendre. Cette dernière est bien utile aux yeux de Domenico Tedesco, nouveau capitaine du navire des Diables.

A 36 ans, depuis la fin du mois d'avril, Super Jan a roulé sa bosse : Ajax Amsterdam (2006-2012, soit plus de 200 matches), Tottenham Hotspur (2012-2020, soit plus de 300 matches), Benfica (2020-2022) avant le retour au pays, au Sporting d'Anderlecht. Vertonghen aurait pu la jouer 'en dilettante', se contenant de profiter tranquillement de sa fin de carrière. Mais son vrai caractère surgit une énième fois : l'originaire de Saint-Nicolas se bat, s'accroche, tente d'apporter son expertise aux plus jeunes, en témoigne cette vidéo plus que révélatrice tournée durant la saison.