Diables Rouges : Jan Vertonghen forfait pour le match face à l’Autriche

Petite surprise dans la liste des Diables Rouges disponibles pour le match face à l’Autriche de ce samedi soir. Le nom de Jan Vertonghen n’apparaît, en effet, pas sur le site de l’UEFA.

En vacances depuis plusieurs semaines puisqu’Anderlecht n’a pas participé aux play-offs en fin de saison, le défenseur de 36 ans faisait pourtant partie de la sélection de Domenico Tedesco et s’est entraîné avec le groupe, mais il n’était cependant pas certain qu’il puisse jouer. "Jan n’a plus joué depuis plus de 50 jours. Ce n’est pas évident. Mais si un joueur est capable de gérer ça, c’est lui. Il sait comment se placer, comment s’adapter. On analyse sa situation jour après jour", avait expliqué Tedesco en conférence de presse vendredi.

Vertonghen n’est donc visiblement pas prêt et ne sera pas de la partie pour la réception de l’Autriche puisque le sélectionneur des Diables n’a pas inscrit l’ancien de Tottenham dans sa liste pour la rencontre de ce samedi.