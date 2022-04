Diables Rouges : Jan Vertonghen fête ses 35 ans, retour sur 8 dates clés

Un mois tout pile plus tard, Vertonghen participe à la remontée la plus impressionnante de l’histoire des Diables Rouges. Le 2 juillet 2018, menée 0-2 par le Japon en huitièmes de finale de la Coupe du Monde, la Belgique est relancée par le joueur de Tottenham. Situé à 18 mètres de la ligne de but au moment de s’élever pour frapper le ballon de la tête, Vertonghen marque le but de la tête le plus lointain de l’histoire de la Coupe du Monde.

Marouane Fellaini et Nacer Chadli complètent le marquoir de cette fabuleuse remontada. Les Diables Rouges l’emportent 3-2 et se qualifient pour les quarts de finale.