Diables Rouges : "Il fallait faire taire la critique et ne pas laisser s’installer le doute", selon Joachim Mununga

Si l’adversaire nous a facilité la tâche dans la rencontre, il y a des Diables Rouges qui auront tout de même marqué des points aux yeux du sélectionneur.

"Trossard a marqué des points, beaucoup de points même. Il était dans tous les bons coups. Il était libéré, à l’écoute de ses partenaires et il a su régaler", explique notre consultant Joachim Mununga.

Vanaken sera à la Coupe du Monde.

Et Pascal Scimè d’aller dans le sens de notre consultant :"Oui, Trossard était le meilleur homme ce soir. Januzaj aussi a bien presté. Et j’ai bien aimé Vanaken. Il est comme un poisson dans l’eau dans cette équipe. Vanaken sera à la Coupe du Monde. Il y a un an ou deux, je ne pensais pas qu’il irait jusqu’à ce niveau. Il ne faut pas oublier qu’il y a quelques mois, de grands analystes remettaient en doute ses performances. Mais l’équipe nationale lui a fait du bien et Martinez l’a aidé. Intelligent comme il est, il a su saisir sa chance. Il a joué simplement et maintenant, comme il y a moins de cadres, il joue avec de la personnalité. Il demande le ballon et signe qui ne trompe pas, il le reçoit. Aujourd’hui, il faut être honnête et dire que pas grand monde ne croyait à ce niveau atteint."