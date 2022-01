Diables rouges : Fin de carrière pour Thomas Vermaelen, bientôt adjoint de Roberto Martinez?

Thomas Vermaelen n’a pas été prolongé au Vissel Kobe. Son aventure japonaise s’est donc achevée en décembre. Le défenseur central n’a pas trouvé d’offres intéressantes pour réussir à allier ses envies sportives, ses contraintes familiales et ses prétentions financières.

Et c’est vrai qu’après être passé par l’Ajax, Arsenal, le Barça et l’AS Roma… On imagine que Thomas Vermaelen n’allait pas accepter n’importe quoi et à n’importe quel prix.

Lui qui a prouvé l’été dernier qu’il avait encore sa place dans le onze de Martinez, aurait rêvé de terminer sa carrière lors de la Coupe du monde au Qatar. L’homme aux 83 caps avec les Diables Rouges serait donc de la partie au Qatar, mais plus comme pion majeur dans la défense belge. Il serait présent comme assitant coach de Roberto Martinez.

Le sélectionneur des Diables apprécie Vermaelen, un gars intelligent, qui a toujours eu valeur d’exemple dans le groupe. Et pour le défenseur anversois cette première expérience lui mettrait le pied à l’étrier, pour une future carrière d’entraîneur.

Un win-win qui pourrait être confirmé dans les heures, voire les jours qui viennent.