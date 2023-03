Les Diables rouges version Domenico Tedesco vont disputer leur premier match ce vendredi face à la Suède. Avec un groupe rajeuni et restreint, les interrogations sont multiples quant aux choix que va poser le nouveau sélectionneur national.

Qui seront les 11 élus pour débuter? Dans quel système de jeu? On en saura plus ce vendredi mais avant cela, on vous propose de donner votre avis.

Choisissez vos 11 Diables. Quels seront les joueurs pour lesquels vous opterez ?