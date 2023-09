Diables Rouges - Domenico Tedesco, un peu nerveux : "Romelu Lukaku a notre soutien total, il va débuter"

Domenico Tedesco, le sélectionneur des Diables Rouges, s'est présenté face à la presse à un peu plus de 24 heures de la rencontre qualificative pour l'Euro 2024 entre l'Azerbaïdjan et la Belgique, disputée à Bakou.

"Le terrain n’est pas en très bon état, c’était donc bien de déjà pouvoir s’entrainer ici aujourd’hui. Il faudra être appliqué, sérieux. Gardons notre énergie pour les choses sur lesquelles on peut avoir de l’influence. On doit simplement accepter les conditions, ce sont les mêmes pour les deux équipes. Interdiction d'utiliser le terrain comme excuse", a introduit le sélectionneur.

Et d'ajouter : "Romelu Lukaku est prêt pour débuter. Il n’a pas eu beaucoup de matches avec la Roma, mais il s’est entrainé de son côté. Il a notre soutien total. Il sera notre capitaine, il va débuter. Je ne pense pas qu’il jouera les 90 minutes. Koen Casteels sera notre gardien pour ce match. On a pensé à intégrer Maarten Vandevoordt au groupe, mais c’est mieux pour lui de jouer. C’est un de nos cinq ou six gardiens, bien sûr. Kevin De Bruyne ? C’est impossible de le remplacer. On doit gagner sans lui, on doit parvenir à le remplacer ensemble. On doit compenser ensemble. A son poste, j’attends de l’intensité, qu’on trouve le bon moment pour faire la bonne passe. Je veux également voir de la créativité, de la profondeur et un joueur qui s’infiltre dans le rectangle quand il le faut."