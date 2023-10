Diables Rouges - Domenico Tedesco : "Un partage ne sera pas suffisant en Autriche, on veut la victoire !"

J-1 avant Autriche - Belgique, un nouveau rendez-vous qualificatif des Diables Rouges sur la route de l'Euro 2024. Le sélectionneur Domenico Tedesco s'est présenté face à la presse avant cet épisode important.

"Koen Casteels est blessé. On y a cru jusqu'à la dernière minute. Je ressens toujours un mauvais feeling quand un joueur ne peut pas jouer. Mais Matz Sels a bien joué contre l'Estonie. C'est un excellent gardien. Les deux équipes vont devoir faire avec blessures. Ils ont une bonne équipe, d’autres joueurs peuvent prendre le relais des blessés. Ils sont toujours capables de battre des grands adversaires. On devra être prêt, ça risque d'être intense. Ils sont rapides et très forts en transition. Ils essaient de récupérer le ballon en 4 ou 5 secondes. On avait joué une super deuxième période au match aller, on avait bien contrôlé le jeu. On a eu beaucoup plus de possession que l'adversaire... mais on avait les opportunités pour marquer plusieurs buts (ndlr : le score final était de 1-1). On devra afficher de la fluidité dans notre jeu. On veut d'abord se qualifier, clôturer cette question le plus vite possible. Un partage ne sera pas suffisant à mes yeux, on veut la victoire. On parlera ensuite de l’objectif suivant", a précisé le sélectionneur des Diables.

Il a ensuite été interrogé sur la défense. "Je suis satisfait de la manière dont ma défense progresse. On peut bien sûr toujours faire mieux. On a affronté différentes équipes. Le premier défi, c’était de trouver un arrière gauche car Timothy Castagne jouait sur son mauvais pied durant le Mondial. On a trouvé Arthur Theate, mais pas uniquement. On a dû être créatif. La défense fait du bon boulot, pas seulement les quatre qui débutent."