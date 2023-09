Diables Rouges - Domenico Tedesco : "On ressentait du stress, on a eu du mal à entrer dans le match techniquement"

Les Diables Rouges ont pris le dessus sur l'Azerbaïdjan ce samedi dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024. Un succès difficile, mais suffisant (0-1).

"Je suis naturellement heureux de prendre les trois points, c’est l’essentiel ce soir. La performance délivrée peut certainement être meilleure. On a eu du mal à entrer dans le match techniquement . On a perdu des ballons faciles dans notre partie de terrain. On a eu plusieurs soucis avec le ballon, notamment en première période dans les 30 derniers mètres. On avait du mal à créer davantage. On aurait aussi dû marquer le deuxième dans ce match. L’adversaire court derrière l’égalisation, on a laissé ce genre de situations possibles. On doit revoir les images pour analyser les failles laissées à l’adversaire. J’espère qu’on aura assez de temps en trois jours", a précisé Domenico Tedesco.

Et d'ajouter : "Je pense qu'on ressentait du stress. Ce n'est pas évident de gagner ici. Le contexte de ce rassemblement n’est pas évident. Certains ont changé de club ou d’autres manquent de rythme. Il y a de nombreux jeunes joueurs dans le groupe. N’oubliez pas que le terrain était difficile à jouer. Je peux à présent parler de l'état du terrain car nous avons gagné (sourire). L’adversaire joue bien au ballon, ils sont allés chercher des belles opportunités. On n’a pas su se dégager par moments. Koen Casteels était présent quand il le fallait, on a eu de la chance sur la première occasion adverse, heureusement qu’il y a un retour sur la ligne. J'ai vu d'autres matches de l'Azerbaïdjan : les adversaires ont marqué plus de buts, mais avec moins d'occasions que nous."

"Je criais régulièrement 'push' ? On ne pressait pas assez. On doit trouver les bons moments pour le faire. C’est un point qu’on doit améliorer, aucun doute là-dessus. Le contre-pressing a toutefois été bon à certains moments, notamment sur le but."

En guise de conclusion, il a répondu à une question concernant Leandro Trossard : "Il s’est bien débrouillé. Il a trouvé des une-deux, il était concentré. Son rôle de numéro 10 n’était évidemment pas facile. Je suis satisfait de son match. On verra si on le maintient dans ce rôle ou si on effectue du changement pour le match de mardi face à l'Estonie."