Diables Rouges - Domenico Tedesco : "On a dû utiliser notre plan B... à 0-3, je savais que ce n’était pas fini"

"A 0-3, je savais que ce n’était pas fini. Il y a eu la carte rouge. On commet une erreur sur le 1-3 alors qu’on aurait peut-être dû planter le 0-4. Le soutien des fans adverses était fantastique. Ils y croyaient encore et leur mentalité était bonne. On verra qui remplacera Amadou Onana lundi. On doit d’abord profiter de la qualification. Je suis content que Mandela Keita et Arthur Vermeeren aient pu jouer tous les deux. Ce n’était pas le début le plus difficile (sourire). J’espère qu’ils ont compris qu’on a confiance en eux, même dans ce genre de matches. Ils bossent bien à l’Antwerp. Je pense à d’autres jeunes joueurs à sélectionner, mais je n’ai pas envie d’arriver à un noyau de 30 joueurs", a-t-il poursuivi.

Et de conclure : "On veut battre la Suède à domicile devant nos supporters, c’est le prochain objectif. On est sur une bonne dynamique dans plein de points différents. On est très jeune à certaines positions, on peut encore s’améliorer. On doit encore travailler le pressing. On le sait, on n’a pas beaucoup de temps. Je trouve vraiment qu’on est sur la bonne voie. Engranger des succès, ça aide les joueurs à gagner de la confiance."