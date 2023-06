Diables Rouges - Domenico Tedesco : "On a commencé à jouer à la demi-heure... mais on a eu des opportunités pour gagner"

Les Diables Rouges ont partagé (1-1) face à l'équipe d'Autriche ce samedi soir au Stade Roi Baudouin, à Bruxelles. Il s'agissait de la deuxième rencontre qualificative de notre équipe noire-jaune-rouge en vue de l'Euro 2024.

"Le match a été très difficile, exigeant. Les deux équipes mettaient une grosse intensité. L'Autriche est très forte, ils jouent avec beaucoup d'intensité. De notre côté, c'était trop juste en intensité en première période, surtout sans le ballon. On s'est amélioré ensuite, notamment en deuxième période. On n'a jamais été mené jusqu'ici. On a eu un moment difficile mentalement. On sent que l'équipe est jeune, qu'on reconstruit les choses. Au décompte final, on a eu des opportunités pour gagner ce match. Après le 0-1, le partage me semble ok. C'est dommage de ne pas avoir marqué un deuxième but. Il n'y avait pas de coup de coin sur le but autrichien ? Peu importe, c'est comme ça", a indiqué Domenico Tedesco.

"Je n’étais pas d’accord avec notre première période. On doit commencer plus fort et dès la première minute. On a commencé à jouer à la 30e minute. L'Autriche est forte, n’oubliez pas cela. Ils jouent ensemble depuis longtemps. Ce n’est pas une excuse, on avait une semaine pour préparer le match. Je suis fier de mes joueurs", a-t-il ajouté.