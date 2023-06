Diables Rouges - Domenico Tedesco n'a pas peur des attentes trop hautes : "On a le droit d’avoir de grandes ambitions"

Les Diables Rouges vont disputer samedi soir, face à l'Autriche, leur deuxième rencontre qualificative sur la route de l'Euro 2024. A J-1, Domenico Tedesco s'est présenté face à la presse.

"La semaine a été bonne. Chaude, mais bonne. On n’a pas spécialement eu plus de temps pour préparer les joueurs que lors du premier rassemblement. On s’est repassé les matches précédents, on essaie de travailler sur nous en priorité. L’intégration des nouveaux jeunes a été bonne, je vois de l’intensité. Ca m’a surpris positivement. La saison est longue, mais il faudra aller en Estonie ensuite. Je ne veux pas laisser des joueurs au repos. Il n’y a pas de match facile : les adversaires veulent nous battre, ils veulent tout donner. On construit l’équipe, je ne souhaite pas voir des joueurs rentrer chez eux plus tôt que les autres. Les attentes sont hautes après la victoire en Suède et en Allemagne ? Ca ne m’inquiète pas, je ne réfléchis pas à cela. On a une bonne équipe, on a le droit d’avoir des grandes ambitions, on a confiance en nous. Je n’ai pas peur des attentes trop hautes", a introduit le sélectionneur.

"On sait tous à quel point Kevin De Bruyne et Amadou Onana sont importants. Kevin, c’est le meilleur médian du monde. Il va nous manquer, évidemment. Je ne veux pas me plaindre, vous ne m’entendrez pas chercher des excuses. Les autres joueurs du noyau sont très bons, ils vont gérer cette situation. Toute l’équipe devra compenser les absences. Je ne veux pas mettre la pression sur un joueur ou un autre pour le remplacer. Amadou a de la force, il récupère des ballons. On peut s’attendre à voir des jeunes jouer un rôle important samedi ou mardi. On va essayer de trouver le meilleur onze dans les deux cas. J'ai déjà en tête le système qu'on va utiliser. Mais on pourrait en changer, ça fait partie de nos qualités d'en être capable durant un match", a-t-il aussi indiqué.