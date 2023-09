Diables Rouges : Domenico Tedesco, le collectionneur d'imprévus face à un troisième casse-tête

Pour son troisième rendez-vous à la tête de l'équipe belge, il doit faire sans Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois, avec lequel la hache de guerre n'est pas (encore ?) enterrée. Soit un des meilleurs joueurs du monde (et accessoirement votre maitre à jouer et nouveau capitaine) et un des meilleurs gardiens du monde. Rien que ça.

Le virage de septembre est piégeux, mais plus qu'abordable. Un déplacement en Azerbaïdjan avant un match retour, à domicile, face à l'Estonie (le jour de l'anniversaire du tacticien italo-allemand). Il n'y aura sans doute plus de rencontres évidentes pour l'après-génération dorée, mais engranger six points permettrait d'envisager avec un certain optimisme les deux affrontements du mois d'octobre : en Autriche puis au Stade Roi Baudouin face aux compatriotes de Zlatan Ibrahimovic.

Le bilan de Domenico Tedesco depuis sa prise de fonction : 4 matches, soit 3 victoires et 1 partage. Avec 10 buts inscrits et 3 encaissés. Quand, toutefois, le sélectionneur des Diables Rouges aura-t-il droit à un rassemblement plus classique et moins agité ? Le principal intéressé doit plus que certainement se poser la question…